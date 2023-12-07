Зеленский может посетить Аргентину в выходные: СМИ узнали подробности

СМИ узнали, что президент Зеленский собирается в Аргентину по приглашению новоизбранного президента страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря предположительно посетит Аргентину. Там состоится инаугурация нового лидера страны Хавьера Милея.

Об этом сообщает TN.

Отмечается, что президент Украины изначально был в списке гостей инаугурацией, но его приезд не ожидался. Теперь планы президента приехать в Буэнос-Айрес якобы подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.

Издание называет такую поездку мощным политическим жестом по отношению к региону, поскольку это может стать первым визитом Зеленского в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, журналисты отмечают, что приглашение Зеленского на инаугурацию является явным жестом поддержки Украины со стороны Милея. Таким образом, позиция Аргентины в отношении Украины резко меняется после того, как его избрали президентом на выборах в ноябре.

Отмечается, что Милей пригласил президента Украины посетить Аргентину во время телефонного разговора после победы на выборах и предложил, чтобы его страна стала местом проведения возможного регионального саммита по войне.

Напомним, Хавьер Милей – экономист и звезда аргентинских токшоу. Два с половиной года назад он основал либертарианский альянс "Свобода наступает" и осенью 2021 года он попал в парламент. Символом своего движения Милей избрал бензопилу, символизирующую намерение радикально разобраться с проблемами в стране.

Его давно сравнивают с самым эксцентричным американским президентом Дональдом Трампом. И из-за внешнего вида, и из-за того, что поклонников он "заводит", как настоящая рокзвезда.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.