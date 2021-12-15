Зеленский начал переговоры с новым канцлером Германии Шольцем: ждут Макрона

От украинской стороны во встрече принимают также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В среду, 15 декабря, президент Владимир Зеленский начал переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом рассказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.

От украинской стороны во встрече принимают также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон. В СМИ пишут, что в переговорах Зеленского, Шольца и Макрона речь пойдет о реализации Минских соглашений.

Напомним, 14 декабря президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, в частности обсудили ситуацию вблизи украинских границ.

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