Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, где поручил организовать голосование после прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть достигнуто до конца апреля.

Об этом со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил The Economist.

Как пишет издание, первое подтверждение может поступить накануне или 5 мая, крайнего срока для парламентского голосования по продлению военного положения, истекающего 8 мая. Отмена военного положения является первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство считает, что господин Зеленский нацелен на лето.

Реклама

Согласно закону, для проведения агитации необходимо не менее 60 дней, поэтому раннее голосование может состояться в июле. Однако некоторые источники считают, что избирательная кампания продлится три месяца, поскольку избирательные органы заявили о необходимости возобновления списков избирателей во время войны.

The Economist также сообщил, что один из офицеров разведки прогнозирует, что внутренняя нестабильность станет большей угрозой для Украины в 2025 году, чем бои на линии фронта. Предвыборная кампания позволит россиянам усилить свою кампанию влияния: «Они будут использовать лидеров общественного мнения, солдат и оппозицию для выполнения своих приказов».

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о том, признает ли его американский лидер Дональд Трамп легитимным президентом.