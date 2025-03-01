Зеленский начал встречу с британским премьером Стармером: первые заявления

По дороге в резиденцию британского премьер-министра, где проходят двусторонние переговоры, лидеры двух стран показательно обнимали друг друга.

В субботу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне для двусторонних переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером.

Об этом сообщает Sky News.

Кир Стармер заверил украинского президента, что у него "полная поддержка во всем Соединенном Королевстве".

"Мы поддерживаем Украину столько, сколько это может понадобиться", – пообещал глава британского правительства.

Британский премьер добавил, что Соединенное Королевство имеет твердую решимость достичь "того, чего мы оба хотим достичь, а именно... крепкого мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности".

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Президент Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на эту поддержку и выразил благодарность Великобритании.

Как сообщает издание, Кир Стармер умышленно вышел на улицу, чтобы приветствовать Владимира Зеленского.

По дороге в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, где будут проходить двусторонние переговоры, лидеры двух стран показательно обнимали друг друга.

"Кир Стармер держал эти объятия в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что никто не может сомневаться в том, какую сторону он избрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США", — сообщает Sky News.

Перед началом переговоров Владимир Зеленский упомянул об историческом документе, заключенном с Великобританией, соглашении о столетнем партнерстве.

"Мы рассчитываем на вас. И мы счастливы, что у нас есть такие партнеры и такие друзья”, — сказал он.

Встреча Зеленского и Стармера / Фото: Associated Press

Глава британского правительства также в очередной раз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский поблагодарил Стармера и его команду, а также Его Величество короля Чарльза за готовность встретиться завтра.

После короткого приветствия лидеров государств журналистов попросили покинуть помещение и стороны начали двусторонние переговоры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

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