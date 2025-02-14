Зеленский начал встречу с вице-президентом США Венсом: о чем будут говорить

Ожидается, что детали переговоров станут известны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс начали встречу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, детали переговоров пока не разглашаются, но, вероятно, они будут касаться глобальной безопасности, военных угроз и поддержки Украины в условиях войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только тогда, когда хозяин Кремля будет готов подписать соглашение о завершении войны.

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