Зеленский надеется на приглашение в НАТО до того, как Байден покинет Белый дом – Le Monde

Речь идет о приглашении Украины на вступление в Альянс после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от президента США Джо Байдена приглашение для государства на вступление в НАТО до того, как американский лидер покинет Белый дом. Это часть "плана победы", который Зеленский представит в Вашингтоне.

Об этом говорится в статье обозревателя Le Monde Сильви Кауффманна.

В материале указано, что Зеленский в надежде ускорить окончание войны стремится убедить Байдена принять решительные меры и дать Киеву возможность вступить в переговоры с позиции силы.

Президент Украины не хочет, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения. Поэтому он разработал "мирный план" и "план победы", которые собирается представить в Вашингтоне Байдену, двум кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также Конгрессу. По словам информированного источника, мирный план должен привести к восстановлению мира. А второй план призван сделать Украину более сильной после достижения мирного соглашения.

"Поскольку Путин не проявляет склонности к реальным переговорам, цель установления мира остается весьма умозрительной. Что Зеленский хочет получить от Байдена до того, как он покинет Белый дом в январе 2025 года, это приглашение Украине вступить в НАТО после окончания войны. Это один из ключевых пунктов "плана победы", – говорится в публикации.

Но есть проблема. Байден, человек времен холодной войны, сосредоточен на идее, что членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне. Поэтому его план заключается в помощи Киеву в умеренном режиме во избежание эскалации.

"Все зависит от решения Байдена", – сказал ранее Зеленский в комментарии Le Monde.

Автор статьи предполагает, что президента Украины могло обнадежить заявление советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана. Тот сказал, что Байден "полон решимости использовать четыре месяца [оставшихся до истечения срока его полномочий], чтобы поставить Украину в лучшее возможное положение для победы".

К слову, в начале сентября тогдашнего вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года, другой формат не обсуждался.

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