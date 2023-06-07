Зеленский "наехал" на ООН и Красный Крест за игнорирование катастрофы на Каховской ГЭС

Зеленский подчеркнул, что каждый погибший там – это приговор международным организациям, которые разучились спасать жизнь.

Президент Владимир Зеленский призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно приобщиться к спасению людей на оккупированной части Херсонщины.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения вечером, 7 июня.

"Продолжается эвакуация. Причем под обстрелами! Российская артиллерия продолжает бить, несмотря ни на что", – сказал Зеленский.

По его словам, по состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей спасены более 2 тысяч человек.

Оккупанты бросили людей на произвол судьбы

Президент подчеркнул, что на оккупированной части Херсонщины возникла абсолютно катастрофическая ситуация. оккупанты просто бросили людей на произвол судьбы.

"Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных громадах. И это еще одно сознательное преступление России: после того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", – сообщил Зеленский.

Мир игнорирует катастрофу на Каховской ГЭС

Глава государства призвал мир к четкой и быстрой реакции на происходящее.

"Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей", — сказал Зеленский.

Он призвал международные организации, например Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединиться к спасательной операции и помочь людям именно на оккупированной части Херсонщины.

"Каждый погибший человек там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть", – объяснил он.

Зеленский напомнил, что Украина призывала к отправке международной наблюдательной миссии на Каховскую ГЭС, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции.

"К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить", – отметил президент.