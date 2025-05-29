Зеленский "наехал" на Трампа: заявил об его ответственности за окончание войны

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Соединенные Штаты экономически имеют возможность снизить могущество России и заставить Путина прекратить войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL.

«Они могут просто ослабить российский вооруженный комплекс. А вместе с ним и способность воевать против нас, дестабилизировать африканские страны, Сирию и многое другое. У Америки есть финансовые ресурсы, есть интересы на других континентах и есть средства для этого», — отметил глава государства.

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По мнению Зеленского, Штаты «могут не хотеть давать нам оружие, но должны остановить производство российского оружия или остановить поставки оружия в Россию».

«Они имеют право не снабжать нас противовоздушной обороной, например. И они могут сказать, что они разработали „Петриоты“, и они не дадут нам эти системы вооружения. Но они не имеют права, не реагировать, если ракеты атакуют нас и убьют нас. И это сегодня лежит на плечах президента Трампа. Он был избран президентом США, и он обладает этой властью и этой способностью, и я считаю, ответственность за прекращение войны — ответственность как президента», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее президент Зеленский сказал, когда может наступить мир в Украине и при каком условии.