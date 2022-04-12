Зеленский наградил двух полковников медицинской службы: спасли не одну сотню жизней как военных, так и гражданских

Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии Украины и шесть военнослужащих Главного управления разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных указов.
Об этом в очередном видеообращении на ночь 12 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии Украины и шесть военнослужащих Главного управления разведки.
Звание Героя Украины присвоено пяти военнослужащим Вооруженных Сил Украины, в том числе двум полковникам медицинской службы: Ивчуку Виктору Михайловичу – благодаря его действиям была спасена не одна сотня жизней в Мариуполе. Как военных, так и гражданских, Слесаренко Александру Петровичу – благодаря его действиям в городе было обеспечено оказание медицинской помощи более четырехсот пятидесяти военнослужащим и более шестистам гражданским. Благодарен всем нашим героям!", — подчеркнул глава украинской нации.
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