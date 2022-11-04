Зеленский наградил советника Байдена орденом князя Ярослава Мудрого

Советник президента США по вопросам национальной безопасности отмечен наградой за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В пятницу, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский вручил Джейку Салливану, советнику президента США Джо Байдена, орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время вручения награды Зеленский поблагодарил Салливана за поддержку нашей страны в сложное для нас время.

В сообщении говорится, что советник по национальной безопасности США награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также читайте Советник Байдена прибыл в Киев: с кем встретился и о чем говорили

Советник президента США поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что для него честь получить ее.

Владимир Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по Европе Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.

До 2008 года, когда в Украине был основан орден Свободы, орден князя Ярослава Мудрого был высшей государственной наградой для иностранцев.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан в Киеве подчеркнул, что его страна приложит все усилия, чтобы помочь ВСУ освободить все оккупированные РФ украинские территории.

Читайте также: