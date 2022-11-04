Зеленский наградил советника Байдена орденом князя Ярослава Мудрого

Советник президента США по вопросам национальной безопасности отмечен наградой за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
В пятницу, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский вручил Джейку Салливану, советнику президента США Джо Байдена, орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время вручения награды Зеленский поблагодарил Салливана за поддержку нашей страны в сложное для нас время.
В сообщении говорится, что советник по национальной безопасности США награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Советник президента США поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что для него честь получить ее.
Владимир Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по Европе Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.
До 2008 года, когда в Украине был основан орден Свободы, орден князя Ярослава Мудрого был высшей государственной наградой для иностранцев.
Напомним, советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан в Киеве подчеркнул, что его страна приложит все усилия, чтобы помочь ВСУ освободить все оккупированные РФ украинские территории.
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