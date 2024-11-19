Зеленский налаживает сотрудничество с командой Трампа: кого отправит на переговоры

Ермак поедет в США налаживать контакт с командой Трампа
Глава Офиса президента Андрей Ермак посетит США для переговоров с командой Дональда Трампа.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Глава государства заявил, что украинская сторона налаживает контакты с командой Трампа.
"Контакты с Дональдом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды, у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса, звучащие в СМИ, я не воспринимаю. Что касается процесса налаживания контакта между нашими командами, уверен, он будет", – сказал Зеленский.
Также он подтвердил информацию о командировке руководителя Офиса президента Андрея Ермака в США. "Что касается командировки (в США – Ред.) руководителя Офиса президента, она будет", – заявил президент.
Ранее мы писали, почему Трамп молчит о разрешении Украине наносить удары по РФ.
Читайте также:
- Трамп может вернуть запрет на применение ATACMS по России после вступления в должность президента
- Разрешение Байдена наносить удары по РФ провокационно против Трампа — CNN
- Сын Трампа опасается, что Третья мировая война начнется еще до президентства его отца