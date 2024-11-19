Зеленский налаживает сотрудничество с командой Трампа: кого отправит на переговоры

Глава Офиса президента Андрей Ермак посетит США для переговоров с командой Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Глава государства заявил, что украинская сторона налаживает контакты с командой Трампа.

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"Контакты с Дональдом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды, у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса, звучащие в СМИ, я не воспринимаю. Что касается процесса налаживания контакта между нашими командами, уверен, он будет", – сказал Зеленский.

Также он подтвердил информацию о командировке руководителя Офиса президента Андрея Ермака в США. "Что касается командировки (в США – Ред.) руководителя Офиса президента, она будет", – заявил президент.

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