Зеленский наложил вето на закон об е-декларировании: "Ограничения неприемлемы"

Глава государства подчеркнул, что закон должен быть проголосован с правкой об открытом доступе к декларациям.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой закон о возобновлении электронного декларирования, который в то же время оставлял декларации чиновников закрытыми.

Об этом глава государства сообщил в обращении 12 сентября.

"Заветовал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают. Декларации должны быть открыты сразу. Не через год, а уже сейчас реестр нужно открывать", — заявил Зеленский в видеообращении.

Он подчеркнул, что с этой главной правкой закон об е-декларировании должен быть проголосован: "Желательно — быстро".

Зеленский заявил, что наложил вето на закон об е-декларировании: видеообращение

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала о возвращении е-декларирования чиновников, однако провалила голосование за правку об открытом доступе к декларациям.

Позже источники СМИ во власти сообщили, что Зеленский может ветировать закон о возвращении электронного декларирования.

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