Зеленский намекнул на исторические изменения для Украины в 2025 году

Украинский президент заявил о необходимости вступления в ЕС.

В контексте вступления Украины в Евросоюз председательство в Совете ЕС Польши и Дании в следующем 2025 году должно стать историческим.

Об этом заявил в воскресенье, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в выступлении по случаю Дня дипломата.

“Нам нужно вступление в Евросоюз. В следующем году мы должны сделать для этого максимум в процессе переговоров и развития отношений с партнерами в Европейском Союзе”, — подчеркнул он.

По словам украинского президента, председательство Польши и Дании в ЕС "должны стать историческими для Украины".

"На всех уровнях в ЕС — от высших институтов до общественных лидеров — голос Украины должен звучать уверенно, конкретно и убедительно", — отметил при этом Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах своих встреч в Брюсселе.

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