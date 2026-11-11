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Зеленский намекнул на возможность масштабного обмена пленными
Окончательных договоренностей о точном количестве и дате обмена стороны пока не озвучили.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время первого раунда мирных переговоров Украины и России при посредничестве США в Абу-Даби (ОАЭ) во вторник, 10 ноября, стороны договорились о масштабном обмене пленными.
Об этом сообщает НОВОСТИ LIVE.
«Нам нужно оказывать давление на Россию. Если мы сможем получить результаты обмена 1000 военнопленных, это будет очень важный результат», — сказал он.
Мирные переговоры в Абу-Даби — что известно
10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) продолжались трехсторонние мирные переговоры по прекращению войны в Украине с участием делегаций Украины, России и США, а также при присутствии представителей ЕС и партнеров.
Ранее глава Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что второй переговорный день начнется со встречи Украины, США и России. После этого украинская делегация планировала провести консультации с европейскими партнерами.
Состоялась ли запланированная встреча с европейскими представителями после завершения трехсторонних переговоров, пока не уточняется.
В то же время, по данным Politico, одним из главных вопросов на следующий день должно было стать территориальное урегулирование.
Издание сообщало со ссылкой на американских чиновников, что в Вашингтоне видят определенную готовность сторон к обсуждению возможных компромиссов. В то же время конкретные договоренности о территориях публично не представлены.
Территориальный вопрос остается одним из главных разногласий между Киевом и Москвой. Россия требует передачи ей районов Донбасса, которые остаются под контролем Украины. Киев исключает требования о выводе украинских войск с этих территорий.