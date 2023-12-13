Зеленский напомнил, что украинцы уничтожили ядро "вагнеровцев"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в США, что Украина добилась серьезных успехов на поле боя, в том числе уничтожила ядро российского ППК «Вагнер», добилась победных позиций в Черном море и не будет останавливаться на этом.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, — пишет Укринформ.

«Наши ребята уничтожили 20 тысяч «вагнеровцев». Это серьезные террористы, которые приводили хаос повсюду… на Африканском континенте, выполняли операции в Сирии, в Украине… То есть, ядра этой террористической организации уже нет. Это сделала Украина», – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинская сторона понесла большие жертвы, но, однако, это произошло.

Зеленский подчеркнул, что успехи на фронте Украины дались непросто, однако они серьезны. В частности, Украина достигла победных позиций в Черном море, уничтожив военные корабли и отогнав российский флот в территориальные воды РФ.

«Да, кое-что они до сих пор остаются в Черном море у нашего – временно оккупированного – Крыма, но мы над этим будем работать и дальше», — отметил глава украинского государства.

К тому же, Зеленский подчеркнул, что Россия после своего масштабного наступления не захватила ни одного украинского поселения. Украина же освободила 50% захваченных территорий, добавил президент.

"Это очень неплохо, и мы будем продолжать", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия провалилась в попытках стереть Украину с лица земли.

Также позже президент Украины Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.

Заметим, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".

Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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