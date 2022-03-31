Зеленский: "Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы оружие, которое точно остановит наступление России"

Зеленский: "Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы оружие, которое точно остановит наступление России"

Президент предостерег ЕС, что "придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС и НАТО предоставить украинским военным то оружие, которое способно остановить наступление России.

Об этом глава государства сказал во время выступления перед парламентом Бельгии 31 марта.

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"Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы, за свободу которой они и воюют, то оружие, которое точно остановит наступление России — значит наступление тирании. Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии — мы говорим о том, что действительно нужно. И что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается уничтожить украинцев.

"Наши защитники достойны всего того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Ведь если они проиграют, если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь", – заявил президент.

Напомним, 30 марта Зеленский выступил перед парламентом Норвегии и призвал предоставить Украине противокорабельное оружие – ракеты HARPUN, противовоздушные системы – NASAMS, а также средства поражения бронетехники, артиллерийских систем.

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