Зеленский: "Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы оружие, которое точно остановит наступление России"

Президент предостерег ЕС, что "придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС и НАТО предоставить украинским военным то оружие, которое способно остановить наступление России.
Об этом глава государства сказал во время выступления перед парламентом Бельгии 31 марта.
"Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы, за свободу которой они и воюют, то оружие, которое точно остановит наступление России — значит наступление тирании. Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии — мы говорим о том, что действительно нужно. И что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО", – заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что украинские защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается уничтожить украинцев.
"Наши защитники достойны всего того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Ведь если они проиграют, если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь", – заявил президент.
Напомним, 30 марта Зеленский выступил перед парламентом Норвегии и призвал предоставить Украине противокорабельное оружие – ракеты HARPUN, противовоздушные системы – NASAMS, а также средства поражения бронетехники, артиллерийских систем.
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