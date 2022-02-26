Зеленский: Настал решающий момент, чтобы закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС

Глава украинского государства обсудил героическую борьбу украинцев против российских оккупантов с главой Европейского совета.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в нынешних сложных условиях на фоне российской агрессии должно быть окончательно принято решение о членстве Украины в Евросоюзе.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал Зеленский.
Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с @eucopresident дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 26, 2022