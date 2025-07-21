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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский назначил 16 послов: кто будет представлять Украину за рубежом

Каждый новый представитель получил четкие задачи, также согласованы приоритеты внешней политики на ближайшие полгода.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, сообщил о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. По его словам, после консультаций с руководством силового блока, МИД и Офисом Президента, было принято решение о назначении сразу 16 новых послов.

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

В частности, отмечается, что каждому из назначенных дипломатов установлены персонализированные задачи и определены четкие показатели эффективности их работы.

«Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — заявил Зеленский.

Кроме того, согласно обнародованным указам на сайте Офиса Президента, состоялись и назначения украинских представителей в ряде международных организаций.

Кто именно получил новые дипломатические назначения

  • Президент подписал указы о назначении таких послов Украины:

  • Александр Воронин — Алжир

  • Александр Балануца — Объединенные Арабские Эмираты

  • Владимир Бачинский — Босния и Герцеговина

  • Владимир Боечко — Эстония

  • Андрей Касьянов — Ангола

  • Юрий Лутовинов — Япония

  • Ярослав Мельник — Бельгия

  • Геннадий Надоленко — Малайзия

  • Сергей Нежинский — Кипр

  • Сергей Погорельцев — Мексика

  • Андрей Плахотнюк — Канада

  • Ольга Селих — Оман

  • Юлия Соколовская — Испания

  • Максим Субха — Кувейт

  • Юрий Токарь — Кения

  • Александр Щерба — Южно-Африканская Республика

Представительство в международных организациях

Кроме двусторонних назначений, несколько дипломатов также возглавят представительства Украины при международных структурах:

  • Александр Балануца — постоянный представитель при IRENA (Международное агентство по возобновляемой энергетике)

  • Андрей Плахотнюк — представитель при ИКАО (Международная организация гражданской авиации)

  • Юлия Соколовская — постпред при ВТО (Всемирная туристическая организация)

  • Юрий Токарь — постпред при UNEP и UN-Habitat (программы ООН по окружающей среде и населенным пунктам)

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех ключевых приоритетах Украины в работес международными партнерами.

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