Зеленский назначил 16 послов: кто будет представлять Украину за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, сообщил о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. По его словам, после консультаций с руководством силового блока, МИД и Офисом Президента, было принято решение о назначении сразу 16 новых послов.

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

В частности, отмечается, что каждому из назначенных дипломатов установлены персонализированные задачи и определены четкие показатели эффективности их работы.

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«Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — заявил Зеленский.

Кроме того, согласно обнародованным указам на сайте Офиса Президента, состоялись и назначения украинских представителей в ряде международных организаций.

Кто именно получил новые дипломатические назначения

Президент подписал указы о назначении таких послов Украины:

Александр Воронин — Алжир

Александр Балануца — Объединенные Арабские Эмираты

Владимир Бачинский — Босния и Герцеговина

Владимир Боечко — Эстония

Андрей Касьянов — Ангола

Юрий Лутовинов — Япония

Ярослав Мельник — Бельгия

Геннадий Надоленко — Малайзия

Сергей Нежинский — Кипр

Сергей Погорельцев — Мексика

Андрей Плахотнюк — Канада

Ольга Селих — Оман

Юлия Соколовская — Испания

Максим Субха — Кувейт

Юрий Токарь — Кения

Александр Щерба — Южно-Африканская Республика

Представительство в международных организациях

Кроме двусторонних назначений, несколько дипломатов также возглавят представительства Украины при международных структурах:

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Александр Балануца — постоянный представитель при IRENA (Международное агентство по возобновляемой энергетике)

Андрей Плахотнюк — представитель при ИКАО (Международная организация гражданской авиации)

Юлия Соколовская — постпред при ВТО (Всемирная туристическая организация)

Юрий Токарь — постпред при UNEP и UN-Habitat (программы ООН по окружающей среде и населенным пунктам)

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех ключевых приоритетах Украины в работес международными партнерами.