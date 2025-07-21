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Зеленский назначил 16 послов: кто будет представлять Украину за рубежом
Каждый новый представитель получил четкие задачи, также согласованы приоритеты внешней политики на ближайшие полгода.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, сообщил о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. По его словам, после консультаций с руководством силового блока, МИД и Офисом Президента, было принято решение о назначении сразу 16 новых послов.
Об этом глава государства написал в своем Telegram.
В частности, отмечается, что каждому из назначенных дипломатов установлены персонализированные задачи и определены четкие показатели эффективности их работы.
«Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — заявил Зеленский.
Кроме того, согласно обнародованным указам на сайте Офиса Президента, состоялись и назначения украинских представителей в ряде международных организаций.
Кто именно получил новые дипломатические назначения
Президент подписал указы о назначении таких послов Украины:
Александр Воронин — Алжир
Александр Балануца — Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Бачинский — Босния и Герцеговина
Владимир Боечко — Эстония
Андрей Касьянов — Ангола
Юрий Лутовинов — Япония
Ярослав Мельник — Бельгия
Геннадий Надоленко — Малайзия
Сергей Нежинский — Кипр
Сергей Погорельцев — Мексика
Андрей Плахотнюк — Канада
Ольга Селих — Оман
Юлия Соколовская — Испания
Максим Субха — Кувейт
Юрий Токарь — Кения
Александр Щерба — Южно-Африканская Республика
Представительство в международных организациях
Кроме двусторонних назначений, несколько дипломатов также возглавят представительства Украины при международных структурах:
Александр Балануца — постоянный представитель при IRENA (Международное агентство по возобновляемой энергетике)
Андрей Плахотнюк — представитель при ИКАО (Международная организация гражданской авиации)
Юлия Соколовская — постпред при ВТО (Всемирная туристическая организация)
Юрий Токарь — постпред при UNEP и UN-Habitat (программы ООН по окружающей среде и населенным пунктам)
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех ключевых приоритетах Украины в работес международными партнерами.