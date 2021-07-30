Зеленский назначил четырех послов и руководительницу миссии Украины при НАТО

Зеленский назначил четырех послов и руководительницу миссии Украины при НАТО

Должность главы миссии Украины при НАТО была вакантной два года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в четырех странах: в Танзании, Индонезии, Австрии и Турции.

Об этом говорится в его указах от 30 июля на сайте Офиса президента.

Так послом в Танзании стал Андрей Праведник. По совместительству он также посол в Кении.

В Индонезии посольство возглавил Василий Гамянин. С 2011 года было советником-посланником посольства Украины в КНР. В 2012-2013 годах — временный поверенный в делах Украины в Китае.

В Австрии послом назначили Василия Химинца. Он является директором Первого европейского департамента МИД Украины. В 2011-2012 и в 2014 годах — временный поверенный в делах Украины в Германии.

Украинским послом в Турции назначен Василий Боднар. С 2017 года дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2013-2015 годах он был советником посольства Украины в Турции. А потом еще два года — генеральным консулом Украины в Стамбуле.

Отметим, что предыдущих послов в этих странах уволили в рамках плановой ротации, которая происходит раз в 4 года. Некоторые из них могут находиться в должности более долгий срок.

Кроме этого, Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО. "Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", — говорится в документе. Должность главы миссии Украины при НАТО пустовала с августа 2019 года.

Ранее Галибаренко занимала должность первого заместителя министра иностранных дел, с 2015-го по 2020 год — должность посла Украины в Великобритании.

Напомним, официальный Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на должность посла США в Украине — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниэля Розенблюма.

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