Зеленский назначил главу Одесской городской администрации: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Одесскую городскую военную администрацию возглавит нынешний глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Эту информацию ТСН от собственных источников обнародовала в марафоне «Единые новости».

О том, что в ближайшее время будет создана Одесская городская военная администрация, Зеленский сообщил еще накануне в вечернем обращении. Сразу после этого именно Лысака начали называть как вероятного кандидата на эту должность.

Реклама

Кто такой Сергей Лысак — биография

Сергей Лысак участвовал в боевых действиях с первых лет войны с Россией. В марте 2022 года указом президента ему было присвоено звание бригадного генерала.

На должность председателем Днепропетровской областной военной администрации он был назначен в феврале 2023 года. По информации источников ТСН, сейчас на этой должности Лысака должен заменить его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Заметим, что городская военная администрация (ГВА) является временным государственным органом, функционирующим только во время военного положения. Ее ключевая миссия — обеспечение обороны, общественной безопасности и осуществление функций местного самоуправления, перебирая на себя полномочия городского совета. В противоположность этому, городской совет — это постоянно действующий орган местного самоуправления, ответственный за представительство интересов жителей города.

Напомним, 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Реклама

Заметим, как объяснил советник «Опоры» Павел Романюк, после лишения гражданства Украины Труханов потеряет свои полномочия мэра, однако это должен подтвердить Одесский горсовет. Согласно Закону «О местном самоуправлении», полномочия мэра прекращаются только после принятия решения горсоветом.