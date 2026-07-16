Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили», — говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, позже он обратится в Верховную Раду с просьбой утвердить кандидатуру Хмары на должность главы Минобороны.

«После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны Украины», — подчеркнул он.

По словам президента, перед принятием решения он обсудил с Хмарой проведение дальних операций против России, обеспечение подразделений Сил обороны необходимыми средствами и дальнейшее развитие оборонного потенциала Украины.

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Евгений Хмара обладает значительным опытом в проведении технологических ударных операций, а также в управлении Центром специальных операций «Альфа» СБУ. По мнению главы государства, именно эти компетенции должны стать ключевым преимуществом руководителя оборонного ведомства в условиях полномасштабной войны.

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Президент также заявил, что новый глава Минобороны должен продолжить реформирование оборонной сферы, обеспечить дальнейшее развитие дальнобойных возможностей, укрепление Сил обороны, справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами, максимальное обеспечение военных беспилотными системами и выполнение договоренностей с международными партнерами.

Перестановки в правительстве — что известно

12 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, и предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность. Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

В отставку ушел и Михаил Федоров. Должность министра обороны оставалась вакантной.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не вносил в парламент документы о назначении нового министра обороны. По его словам, бывший глава МВД Игорь Клименко — одна из кандидатур.

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Впоследствии стало известно, что назначение нового министра обороны Украины остается нерешенным вопросом, поскольку бывший министр внутренних дел Игорь Клименко якобы отказывается переходить на должность главы оборонного ведомства.

16 июля Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав Кабинета министров. Назначение глав МИД и Минобороны отложено до отдельного представления президента.

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