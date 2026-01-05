Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента: что о нем известно

Сергей Кислица / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сергей Кислица официально получил новую должность. Теперь он первый заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

5 января на сайте президента появился указ №14/2026 о назначении Сергея Кислицы первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

На новой должности перед Кислицей будут стоять следующие ключевые задачи:

Реклама

Обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне.

Развитие двусторонней работы со странами-союзниками.

Синхронизация действий Офиса президента с системой МИД для единства внешней политики.

Помимо административной работы, Кислица не оставит дипломатический фронт.

«Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Это назначение вписывается в общую стратегию перезагрузки власти, которую анонсировал президент накануне, усиливая силовой и дипломатический блоки.

Биография Сергея Кислицы

Сергей Олегович Кислица — дипломат, первый заместитель руководителя Офиса президента, первый заместитель министра иностранных дел Украины (2025), постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (2020-2024).

Реклама

Место рождения, образование

Родился 15 августа 1969 г. в Киеве.

Получил высшее образование в Институте международных отношений Киевского государственного университета им. Шевченко (учился на факультете международного права)

Карьера

В 1992 году начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. Сначала был стажером в отделе европейского регионального сотрудничества, в 1993-м получил штатный пост атташе, а впоследствии — третьего секретаря.

В период с 2001 по 2003 год работал советником по политическим вопросам в посольстве Украины в США. После этого, до 2005-го, был советником-посланником по политическим вопросам в посольстве.

Реклама

В 2006-м стал заместителем директора второго территориального департамента МИД, занимавшегося странами Америки и Западной Европы.

В течение 2006-2014 годов возглавлял Департамент международных организаций МИД. Являлся членом делегации Украины на 62-72 сессиях Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, с 2006 по 2011 год входил в Управляющий комитет Совета Европы по равенству женщин и мужчин, а в 2011 году вошел в состав Бюро этого комитета.

А с 2012 по 2014 год был заместителем председателя Комиссии Совета Европы, занимавшейся вопросами гендерного равенства.

Реклама

В 2014-м возглавил рабочую группу, которая занималась разработкой проекта Национальной стратегии в сфере прав человека. Работал там до 2015-го. Также исполнял обязанности заместителя главы Межведомственной комиссии, ответственной за политику военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В течение 2014-2020 годов занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2015-2017 годах Кислица представлял Украину в Исполнительном Совете ЮНЕСКО. Параллельно он возглавлял украинскую делегацию на ежегодных совещаниях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященных оценке выполнения обязательств в сфере прав человека.

В 2015-м также возглавлял Комиссию Совета Европы по равенству между женщинами и мужчинами.

Позже, в 2017 году, стал главой делегации, участвовавшей в 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Реклама

В конце 2019 года он был назначен постоянным представителем Украины при ООН. Официально получил полномочия в феврале 2020 года.

В течение 2020-2021 годов занимал должность вице-президента Экономического и социального совета ООН.

С июня 2021 года Кислица был чрезвычайным и полномочным послом Украины в:

Республике Тринидад и Тобаго;

Содружестве Багамских островов.

В конце 2024-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей постпреда при ООН и посла.

Реклама

А в феврале 2025 года Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Семейное положение

Разведен (бывшая жена — Оксана). Имеет сына Яна.

Что предшествовало

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

3 января президент Зеленский сообщил, что первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.