- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 486
- Время на прочтение
- 3 мин
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента: что о нем известно
Сергей Кислица официально стал заместителем Кирилла Буданова.
Сергей Кислица официально получил новую должность. Теперь он первый заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
5 января на сайте президента появился указ №14/2026 о назначении Сергея Кислицы первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.
На новой должности перед Кислицей будут стоять следующие ключевые задачи:
Обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне.
Развитие двусторонней работы со странами-союзниками.
Синхронизация действий Офиса президента с системой МИД для единства внешней политики.
Помимо административной работы, Кислица не оставит дипломатический фронт.
«Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Это назначение вписывается в общую стратегию перезагрузки власти, которую анонсировал президент накануне, усиливая силовой и дипломатический блоки.
Биография Сергея Кислицы
Сергей Олегович Кислица — дипломат, первый заместитель руководителя Офиса президента, первый заместитель министра иностранных дел Украины (2025), постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (2020-2024).
Место рождения, образование
Родился 15 августа 1969 г. в Киеве.
Получил высшее образование в Институте международных отношений Киевского государственного университета им. Шевченко (учился на факультете международного права)
Карьера
В 1992 году начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. Сначала был стажером в отделе европейского регионального сотрудничества, в 1993-м получил штатный пост атташе, а впоследствии — третьего секретаря.
В период с 2001 по 2003 год работал советником по политическим вопросам в посольстве Украины в США. После этого, до 2005-го, был советником-посланником по политическим вопросам в посольстве.
В 2006-м стал заместителем директора второго территориального департамента МИД, занимавшегося странами Америки и Западной Европы.
В течение 2006-2014 годов возглавлял Департамент международных организаций МИД. Являлся членом делегации Украины на 62-72 сессиях Генеральной ассамблеи ООН.
Кроме того, с 2006 по 2011 год входил в Управляющий комитет Совета Европы по равенству женщин и мужчин, а в 2011 году вошел в состав Бюро этого комитета.
А с 2012 по 2014 год был заместителем председателя Комиссии Совета Европы, занимавшейся вопросами гендерного равенства.
В 2014-м возглавил рабочую группу, которая занималась разработкой проекта Национальной стратегии в сфере прав человека. Работал там до 2015-го. Также исполнял обязанности заместителя главы Межведомственной комиссии, ответственной за политику военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
В течение 2014-2020 годов занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2015-2017 годах Кислица представлял Украину в Исполнительном Совете ЮНЕСКО. Параллельно он возглавлял украинскую делегацию на ежегодных совещаниях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященных оценке выполнения обязательств в сфере прав человека.
В 2015-м также возглавлял Комиссию Совета Европы по равенству между женщинами и мужчинами.
Позже, в 2017 году, стал главой делегации, участвовавшей в 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
В конце 2019 года он был назначен постоянным представителем Украины при ООН. Официально получил полномочия в феврале 2020 года.
В течение 2020-2021 годов занимал должность вице-президента Экономического и социального совета ООН.
С июня 2021 года Кислица был чрезвычайным и полномочным послом Украины в:
Республике Тринидад и Тобаго;
Содружестве Багамских островов.
В конце 2024-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей постпреда при ООН и посла.
А в феврале 2025 года Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Семейное положение
Разведен (бывшая жена — Оксана). Имеет сына Яна.
Что предшествовало
Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
3 января президент Зеленский сообщил, что первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.