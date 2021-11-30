Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ: кто им стал

Вчера, 29 ноября, Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Им стал Александр Поклад.
Соответствующий указ №606 появился на сайте главы государства.
Соответствующий документ глава украинского государства подписал сегодня, 30 ноября. "Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — говорится в документе.
Другим указом Зеленский назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им стал Илья Витюк.
Следует отметить, вчера, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. На этом посту Руснак был более 2 лет. Причины решения – неизвестны.
Что известно о новоназначенном главе контрразведки СБУ
Из биографии о нем известно мало. Александр Поклад являлся руководителем 5-го управления Департамента контрразведки СБУ. Он руководил спецоперацией по задержанию сотрудника управления СБУ Юрия Расюка, подозреваемого в подготовке к убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Также Поклад руководил спецоперацией по разоблачению генерал-майора Валерия Шайтанова, подозреваемого в госизмене.
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