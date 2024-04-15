Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента: что известно

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №230/2024 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Отметим, 12 апреля Кабмин уволил Николая Точицкого с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины и назначил на его место Андрея Сыбигу, который до этого был заместителем главы Офиса президента.

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