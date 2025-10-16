Зеленский назначил Решетилову военным омбудсманом: в чем суть должности

Владимир Зеленский и Ольга Решетилова / © Facebook/Ольга Решетилова

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) первым в истории страны военным омбудсманом. Новая должность создана для защиты прав военнослужащих, резервистов и добровольцев.

Об этом свидетельствует соответствующий указ на сайте президента.

Одновременно другим документом глава государства уволил Решетилову с предыдущей должности — уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Реклама

«Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии», — подчеркнул Зеленский.

Создание Офиса военного омбудсмена

Как указано в сообщении, продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его учреждении президент подписал еще 19 сентября, утвердив также положение о деятельности этого органа.

«Основной приоритет сейчас — это запуск Офиса военного омбудсмана. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмана я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них», — отметила Решетилова.

Офис военного омбудсмана станет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав всех представителей Сил обороны — действующих военнослужащих, резервистов, добровольцев, участников движения сопротивления и правоохранителей, задействованных в боевых действиях.

Реклама

Военный омбудсман: ключевые функции и полномочия

Основная задача военного омбудсмана заключается в обеспечении демократического гражданского контроля за соблюдением прав военнослужащих в секторе безопасности и обороны.

Его деятельность охватывает:

анализ причин нарушений прав военных и разработку предложений для их минимизации и устранения;

составление аналитических выводов и рекомендаций для органов военного управления и командования.

Полномочия:

жалобы могут подавать сами военнослужащие или уполномоченные лица;

омбудсман имеет право инициировать проверки по результатам жалоб, обращений народных депутатов, данных СМИ, а также конфиденциальной информации;

он может запрашивать и получать информацию, включая данные с ограниченным доступом, обязуясь при этом не разглашать сведения о личной жизни заявителя без его согласия.

Ежегодный публичный отчет о деятельности будет подаваться президенту и Верховной Раде до 30 марта следующего года.

Реклама

Кто такая Ольга Решетилова?

Ольга Решетилова — соучредитель фонда «Повернысь живым», который помогает украинской армии. Она координировала работу фонда со структурами сектора безопасности и военными подразделениями на востоке Украины.

Неоднократно посещала зону боевых действий, где сталкивалась со случаями нарушения прав военнослужащих. В 2015 году она оставила «Повернысь живым» и сосредоточилась на журналистских и общественных расследованиях в сфере обороны и безопасности.

В 2019 году Кабинет министров Украины включил Решетилову в Комиссию по отбору главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13266 о военном омбудсмане (283 голоса).