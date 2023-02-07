Зеленский назначил руководителей ОВА в трех областях: что о них известно

Президент Владимир Зеленский назначил новых глав областных военных администраций в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

Сергей Лычак

Сергей Лисак с июля 2022 года работал на должности начальника Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. До этого он возглавлял Управление СБУ в Житомирской области.

В марте полковник Сергей Лысак получил воинское звание бригадного генерала.

Предшественником Лисака на должности главы Днепропетровской ОВА был Валентин Резниченко. В СМИ писали, что он якобы имеет отношения с фитнес-тренершей Яной Хлантой. И именно на Хланту были оформлены компании, которые только за время полномасштабной войны получили 1,5 млрд грн из бюджета на ремонт дорог.

Юрий Малашко

Ранее Юрий Малашко исполнял обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Также он был заместителем председателя военно-гражданской администрации Марьинки, затем председателем Красногоровской военной администрации Донецкой области.

"Он военный. Он с начала вторжения (2014 года — Ред.) взял автомат и пошел защищать Украину. Он был в Краматорске, выгонял оккупантов. К тому времени он был полковником СБУ. Был в ООС и потом уже перешел на управление городами", — рассказал бывший глава Марьинской администрации Владимир Мороз в комментарии "Суспильному".

По словам бывшей коллеги Юрия в Красногоровской ВГА Татьяны Рязановой, Малашко призывал своих коллег разговаривать на украинском.

"Он приехал к нам из соседнего города Марьинка. Там он был первым заместителем председателя военно-гражданской администрации. Возглавил ВГА Красногоровки в 2019 году. Он очень грамотный человек. Нас всех воспитывал, чтобы мы говорили на украинском, правильно оформляли официальные письма. Много чего сделал для благоустройства города", — отмечала Рязанова.

Александр Прокудин

Александр Прокудин с 2019 года возглавлял Херсонскую областную полицию.

В ноябре 2021 года издание "СтопКор" сообщало, что херсонских полицейских подозревают в злоупотреблениях. После этого стражей порядка проверял Департамент внутренней безопасности полиции и ГБР.

Прокудина сначала отстранили, а накануне полномасштабного вторжения РФ, в феврале 2022-го, уволили с этого поста.

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