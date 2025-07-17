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Зеленский назначил Стефанишину на новую должность, связанную с США
На этой должности Стефанишина будет работать, пока продолжаются процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США. Впоследствии она может стать послом в этой стране.
Об этом глава государства сообщил в Сети.
«Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах«, — говорится в заявлении Зеленского.
Президент отметил, что благодарен Стефанишиной за работу в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Он оценил эту работу как успешную.
«Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий», — указал Зеленский.
Он добавил, что Стефанишина также участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.
«Будем работать с Америкой именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию», — резюмировал глава государства.
Напомним, 16 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним и весь Кабинет министров.
После этого Стефанишина, которая была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции, заявила, что следующие несколько месяцев планирует посвятить немного больше времени родным. В то же время нардеп Ярослав Железняк проинформировал, что чиновница может стать новым послом Украины в США.