Зеленский назначил Стефанишину на новую должность, связанную с США

Владимир Зеленский и Ольга Стефанишина / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США. Впоследствии она может стать послом в этой стране.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

«Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах«, — говорится в заявлении Зеленского.

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Президент отметил, что благодарен Стефанишиной за работу в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Он оценил эту работу как успешную.

«Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий», — указал Зеленский.

Он добавил, что Стефанишина также участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

«Будем работать с Америкой именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию», — резюмировал глава государства.

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Напомним, 16 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним и весь Кабинет министров.

После этого Стефанишина, которая была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции, заявила, что следующие несколько месяцев планирует посвятить немного больше времени родным. В то же время нардеп Ярослав Железняк проинформировал, что чиновница может стать новым послом Украины в США.