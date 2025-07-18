Зеленский назначил Умерова на новую должность: указ

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. / © Владимир Зеленский

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Бывший министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Указ №496/2025 подписал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте ОП.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте документа, датированном 18 июля.

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Заметим, Умеров заменил в должности Александра Литвиненко, который был уволен предыдущим указом президента. К слову, Литвиненко сел в это кресло в марте 2024-го.

Напомним, 16 июля, Рада уволила премьера Дениса Шмыгаля и весь Кабмин. Соответствующее решение поддержал 261 нардеп. Заметим, что Шмигаль занимал должность от 4 марта 2020 года — дольше всего в истории независимой Украины.

Уже 17 июля Верховная Рада назначила новый состав правительства. Его возглавила Юлия Свириденко.

Отметим, что ВРУ назначила бывшего премьера Дениса Шмыгаля новым министром обороны. Кандидатура была поддержана 267 народными депутатами.

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Дата публикации 14:02, 17.07.25 Количество просмотров 9 Свириденко стала премьером! Кто еще получил новые кресла?