Зеленский назначил временного главу Днепропетровской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на Владислава Гайваненко.

Соответствующий указ №788/2025обнародован 15 октября 2025 года на сайте главы государства.

Согласно документу, Гайваненко Владислав Викторович временно будет исполнять обязанности главы области до момента назначения нового руководителя.

По информации из открытых источников, Владислав Гайваненко работает в системе Днепропетровской областной государственной администрации уже несколько лет. До этого он имел опыт работы в правоохранительных органах — в частности, занимал руководящие должности в Национальной полиции. В 2025 году был назначен заместителем председателя Днепропетровской ОГА.

Как отмечается в его официальной декларации, Гайваненко владеет недвижимостью и транспортными средствами, а также имеет денежные сбережения в гривнах и валюте.

Назначение нового временного руководителя области произошло после кадровых изменений в региональной власти. Согласно законодательству, временное исполнение обязанностей главы областной администрации осуществляется до момента назначения постоянного руководителя указом Президента Украины.

