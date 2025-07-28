Зеленский назначил Залищук послом Украины в Швеции: что о ней известно

Светлана Залищук

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция.

Соответствующий указ №556/2025 опубликован на официальном сайте главы государства.

«Назначить Залищук Светлану Петровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция», — говорится в сообщении.

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Что о ней известно

Светлана Залищук родилась 24 октября 1982 года в городе Жашков, Черкасская область.

Получила образование в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. Прошла международные программы лидерства в Великобритании (John Smith Fellowship) и США (Стэнфорд, Draper Hills).

В 2014 году стала народным депутатом Украины 8-го созыва от «Блока Петра Порошенко». В парламенте была членом Комитета по вопросам иностранных дел и возглавляла подкомитет по евроатлантическому сотрудничеству и евроинтеграции. Была активной участницей движений «Еврооптимисты», «Равные возможности», «Открытый парламент» и Антикоррупционного форума.

До избрания в парламент Светлана активно работала в медиа — как журналистка, редактор и автор антикоррупционных и общественно важных проектов. Была среди соучредителей инициатив «Честно», «Стоп цензуре!», «Реанимационный пакет реформ» и «Новый гражданин». Принимала активное участие в Революции Достоинства.

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После завершения депутатской каденции работала советником по международным вопросам премьер-министра Алексея Гончарука. Также выступала на многочисленных международных форумах, в частности в ООН, Европарламенте, Совете Европы и на Мюнхенской конференции по безопасности.

За свою активную правозащитную деятельность была награждена престижной Премией Анны Линд (Швеция) и признана «самой отважной» женщиной Мюнхенской конференции (Bild, 2016). Вошла в список самых влиятельных женщин Украины.

Замужем за британским королевским адвокатом Уэйном Джордашем.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех ключевых приоритетах Украины в работе с международными партнерами. Также он сообщил о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. По его словам было принято решение о назначении сразу 16 новых послов

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