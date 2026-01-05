Зеленский назначил заместителей главы СБУ — что о них известно

Александр Поклад / © Полтавщина

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 января, назначил новых заместителей главы СБУ.

Об этом свидетельствуют обнародованные указы на сайте главы государства.

Так, первым заместителем главы СБУ был назначен Александр Поклад.

Александр Поклад справа от Рустема Умерова

Кто такой Александр Поклад

30 ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Поклада начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В 2023 году Поклад стал заместителем главы Службы безопасности Украины.

Залежь также была среди членов украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая 2025 года. С 28 ноября 2025 г. входит в состав переговорной группы Украины.

30 сентября Владимир Зеленский присвоил Александру Покладу звание Герой Украины. Кроме «Золотой Звезды», у него есть орден Богдана Хмельницкого III степени и ордена «За мужество» III и II степеней.

Как отмечает местное издание «Полтавщина» о своем земляке (а Поклад является уроженцем Кременчуга), при президентстве Виктора Януковича он работал помощником на общественных началах эксдепутата от Партии регионов и «Оппозиционного блока» Ивана Мирного.

По информации из открытых источников, перед этим Поклад работал помощником нардепа Равиля Сафовича Сафиуллина из Партии регионов (6 созыв, 2007—2012 гг.).

Еще два заместителя

Заместителями стали Андрей Тупиков (ранее возглавлявший Департамент контрразведки СБУ), и Денис Килимник.

О Тупикове в открытом доступе не так много информации. В августе 2015 года за мужество и героизм во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины он был награжден орденом Даниила Галицкого.

Кто такой Денис Килимник

Килимника также назначили руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Ранее Денис Килимник был первым заместителем руководителя ЦСО «А». Сегодня, 5 января, перед назначением, Зеленский встретился с Килимником. Президент назвал его одним из организаторов ударов по территории России.

«Летом прошлого года я отметил Дениса званием Герой Украины, и это абсолютно заслуженно. Он один из тех, кто организует наиболее весомые и вполне справедливые удары по российскому оккупанту за эту агрессию. Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками возможного развития Службы. Благодарю за чрезвычайно важное участие в защите нашего государства и людей», — отметил глава государства.

По информации из открытых источников, Килимник участвовал в знаменитой операции «Паутина».

Напомним, президент Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о ключевых изменениях и кадровых ротациях, которые устроил президент.