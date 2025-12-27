ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
507
Время на прочтение
1 мин

Зеленский назвал 5 пунктов, которые Украина обсудит сегодня с США

Украина обсудит с США ключевые вопросы по завершению войны.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня, 27 декабря, украинская и американская делегации обсудят ряд важных вопросов.

Об этом глава государства сообщил журналистам, отвечая на вопросы.

«Сегодня есть двусторонний трек, на котором обсудим гарантии безопасности Украина-США, гарантии безопасности Украина-Европа, военное измерение, план благосостояния и восстановления. И пятое — план последовательных действий. Мы хотим предложить, как шаг за шагом можно сделать так, чтобы все планы заработали. США, безусловно, проговорят это с РФ и будем иметь фидбек», — отметил президент Украины.

Напомним, Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента, нужно работать над тем, чтобы был минимум несогласованных вопросов в будущем мирном соглашении, но у Украины есть четкие «красные линии» — в частности, это вопросы оккупированных территорий и Запорожская АЭС.

Глава государства также подчеркнул, что параллельно идет работа над мирным планом из 20 пунктов. По его словам, этот документ предусматривает участие и согласие четырех сторон Украины, США, Европы и России. Без Москвы реализация такого плана невозможна.

