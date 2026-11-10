Зеленский назвал быстрый способ завершить войну: что предлагает президент

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к прекращению войны – остановить боевые действия на нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам. По его словам, такой подход позволит сохранить человеческие жизни, даже если окончательное мирное урегулирование будет длиться гораздо дольше.

Об этом глава государства заявил в социальных сетях.

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По мнению Зеленского, прежде всего, необходимо договориться о прекращении огня, оставив войска на позициях, которые они занимают сейчас. После этого можно переходить к обсуждению сложных политических и вопросов безопасности.

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«И здесь очень важно, что мы решили: останавливаемся там, где стоим, прекращаем огонь и переходим к дипломатическому треку. Это может занять месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают гибнуть», – объяснил президент.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий позволило бы замедлить мобилизацию и создать условия для возобновления экономической активности.

«Диалог лучше оружия. Именно поэтому лучший способ завершить эту войну – заменить оружие на слова», – отметил Зеленский.

Что может помешать прекращению войны

Президент признал, что даже после договоренности о прекращении огня останется много нерешенных вопросов. В частности, сторонам придется определить линию остановки войск, полномочия мониторинговой миссии, условия демилитаризации, роль европейских партнеров и источники финансирования восстановления.

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Однако, по словам Зеленского, эти сложности не должны препятствовать немедленному прекращению боевых действий.

В то же время, президент предостерег от сценария, при котором Россия потребует сначала согласовать масштабный мирный план, а уже потом остановить войну.

"Если Путин не хочет прекращения огня и говорит: "Нет, я хочу длинный план с разными вопросами - сложными, чувствительными и не очень. И потом, когда мы подпишем этот длинный план, мы остановим войну", это просто означает, что он не хочет останавливать войну", - подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно о встречах Украины, США и России

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались двухдневные мирные переговоры Украины, США и России. Первым этапом стали консультации украинской делегации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К ним также должны были присоединиться американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Рустем Умеров сообщил, что после согласования позиций с партнерами состоятся трехсторонние переговоры с РФ. Украину представляют Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Главными приоритетами Киева остаются прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы. Уиткофф заявил, что Украина, США и европейские партнеры согласовали общую позицию: будущие договоренности должны уважать украинский суверенитет, территориальную целостность и предусматривать действенные гарантии безопасности.

Перед началом встреч Кирилл Буданов подчеркнул, что предстоит много сложной работы, но главное — достичь конкретных результатов. В то же время Давид Арахамия заявил, что не ожидает значительных результатов от первого раунда переговоров, надеется на второй.

Тем временем The Economist сообщает, что США рассматривают противоречивые варианты компромисса с Москвой. Среди них — возвращение России на европейские энергетические рынки и изменение административных границ Украины, которое позволило бы Кремлю заявить о контроле над Донбассом без захвата остальных украинских городов.

В Украине скептически оценивают готовность Путина к скорейшему завершению войны. По данным издания, более реалистичными результатами нынешних переговоров могут стать новые обмены пленными и локальные прекращения огня, тогда как вопросы территорий и долгосрочных гарантий безопасности остаются сложными.

Подробнее о мирных переговорах в Абу-Даби – в материале ТСН.ua.

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