ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2056
Время на прочтение
3 мин

Зеленский назвал быстрый способ завершить войну: что предлагает президент

Украинский президент озвучил сценарий, который позволил бы остановить гибель людей, не дожидаясь окончательного мирного соглашения.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к прекращению войны – остановить боевые действия на нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам. По его словам, такой подход позволит сохранить человеческие жизни, даже если окончательное мирное урегулирование будет длиться гораздо дольше.

Об этом глава государства заявил в социальных сетях.

По мнению Зеленского, прежде всего, необходимо договориться о прекращении огня, оставив войска на позициях, которые они занимают сейчас. После этого можно переходить к обсуждению сложных политических и вопросов безопасности.

«И здесь очень важно, что мы решили: останавливаемся там, где стоим, прекращаем огонь и переходим к дипломатическому треку. Это может занять месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают гибнуть», – объяснил президент.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий позволило бы замедлить мобилизацию и создать условия для возобновления экономической активности.

«Диалог лучше оружия. Именно поэтому лучший способ завершить эту войну – заменить оружие на слова», – отметил Зеленский.

Что может помешать прекращению войны

Президент признал, что даже после договоренности о прекращении огня останется много нерешенных вопросов. В частности, сторонам придется определить линию остановки войск, полномочия мониторинговой миссии, условия демилитаризации, роль европейских партнеров и источники финансирования восстановления.

Однако, по словам Зеленского, эти сложности не должны препятствовать немедленному прекращению боевых действий.

В то же время, президент предостерег от сценария, при котором Россия потребует сначала согласовать масштабный мирный план, а уже потом остановить войну.

"Если Путин не хочет прекращения огня и говорит: "Нет, я хочу длинный план с разными вопросами - сложными, чувствительными и не очень. И потом, когда мы подпишем этот длинный план, мы остановим войну", это просто означает, что он не хочет останавливать войну", - подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно о встречах Украины, США и России

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались двухдневные мирные переговоры Украины, США и России. Первым этапом стали консультации украинской делегации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К ним также должны были присоединиться американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Рустем Умеров сообщил, что после согласования позиций с партнерами состоятся трехсторонние переговоры с РФ. Украину представляют Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Главными приоритетами Киева остаются прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы. Уиткофф заявил, что Украина, США и европейские партнеры согласовали общую позицию: будущие договоренности должны уважать украинский суверенитет, территориальную целостность и предусматривать действенные гарантии безопасности.

Перед началом встреч Кирилл Буданов подчеркнул, что предстоит много сложной работы, но главное — достичь конкретных результатов. В то же время Давид Арахамия заявил, что не ожидает значительных результатов от первого раунда переговоров, надеется на второй.

Тем временем The Economist сообщает, что США рассматривают противоречивые варианты компромисса с Москвой. Среди них — возвращение России на европейские энергетические рынки и изменение административных границ Украины, которое позволило бы Кремлю заявить о контроле над Донбассом без захвата остальных украинских городов.

В Украине скептически оценивают готовность Путина к скорейшему завершению войны. По данным издания, более реалистичными результатами нынешних переговоров могут стать новые обмены пленными и локальные прекращения огня, тогда как вопросы территорий и долгосрочных гарантий безопасности остаются сложными.

Подробнее о мирных переговорах в Абу-Даби – в материале ТСН.ua.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie