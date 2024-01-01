Зеленский назвал "центры тяготения войны" в 2024 году

По словам журналистов The Economist, Зеленский говорил мало, отмечая, что истоки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону.

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут "центром тяготения войны".

Об этом глава государства сказал в интервью The Economist.

По словам журналистов издания, Зеленский говорил мало, отмечая, что истоки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону.

"Но если у него и есть месседж, то это то, что Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяготения войны", – отмечают в издании.

Президент подчеркнул, что изоляция Крыма и уничтожение российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ для нас уменьшить количество атак из этого региона".

По мнению Зеленского, успешная операция в Крыму стала бы "примером для мира", а также имела большой эффект внутри России.

"Потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что тысячи российских военных погибли только из-за амбиций Путина", – размышляет глава государства.

Тем не менее, Зеленский признал, что скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. В частности, он попросил предоставить Украине Taurus – крылатую ракету немецкого производства дальнего радиуса действия с возможностью избивать глубоко в тыл врага. Это могло бы позволить Украине уничтожить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от России, пишет издание.

Цели Украины в войне на востоке и юге

В статье отмечают, что Зеленский все еще менее открыт по своим целям на востоке и юге Украины. Он не отказывается от задачи вернуть все территории по состоянию на границу 1991 года, но больше не устанавливает временные рамки и не дает обещаний относительно того, сколько территории Украина может деоккупировать в 2024 году.

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Президент назвал ближайшей задачей в сухопутной войне – "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восточные и южные, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также оградить критически важную инфраструктуру Украины.

Напомним, что президент Зеленский провел первый в 2024 году международный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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