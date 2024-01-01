Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский назвал "центры тяготения войны" в 2024 году

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1326
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский назвал "центры тяготения войны" в 2024 году

Президент Владимир Зеленский

По словам журналистов The Economist, Зеленский говорил мало, отмечая, что истоки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону.

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут "центром тяготения войны".

Об этом глава государства сказал в интервью The Economist.

По словам журналистов издания, Зеленский говорил мало, отмечая, что истоки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону.

"Но если у него и есть месседж, то это то, что Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяготения войны", – отмечают в издании.

Президент подчеркнул, что изоляция Крыма и уничтожение российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ для нас уменьшить количество атак из этого региона".

По мнению Зеленского, успешная операция в Крыму стала бы "примером для мира", а также имела большой эффект внутри России.

"Потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что тысячи российских военных погибли только из-за амбиций Путина", – размышляет глава государства.

Тем не менее, Зеленский признал, что скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. В частности, он попросил предоставить Украине Taurus – крылатую ракету немецкого производства дальнего радиуса действия с возможностью избивать глубоко в тыл врага. Это могло бы позволить Украине уничтожить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от России, пишет издание.

Цели Украины в войне на востоке и юге

В статье отмечают, что Зеленский все еще менее открыт по своим целям на востоке и юге Украины. Он не отказывается от задачи вернуть все территории по состоянию на границу 1991 года, но больше не устанавливает временные рамки и не дает обещаний относительно того, сколько территории Украина может деоккупировать в 2024 году.

Президент назвал ближайшей задачей в сухопутной войне – "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восточные и южные, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также оградить критически важную инфраструктуру Украины.

Напомним, что президент Зеленский провел первый в 2024 году международный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1326
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация