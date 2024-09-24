Зеленский назвал, что может ускорить завершение войны уже в следующем году

Президент убежден, что его "план победы" поможет на практике принудить РФ к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии в следующем году. "План победы" поможет на практике принудить Россию к миру.
Об этом глава государства написал в Сети после встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США.
Зеленский сообщил, что встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и проинформировал ее о текущей ситуации с безопасностью и перспективах на следующий год, о том, к чему готовится Россия.
"Сейчас в конце года у нас есть реальная возможность укрепить сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш План победы поможет на практике принудить Россию к миру", — подчеркнул президент.
Он отметил, что американское лидерство играет критически важную роль в защите свободы по всему миру. Зеленский поблагодарил Конгресс, обе партии и палаты за непреклонную преданность этому делу.
Он добавил, что с нетерпением ждет встречи в Вашингтоне, где представит "план победы" президенту США Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты.
Напомним, в интервью телеканалу ABC News Зеленский сказал, что война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают. Он подчеркнул, что партнеры должны более активно поддерживать украинскую армию.
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