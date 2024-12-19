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Зеленский назвал, что станет настоящими гарантиями безопасности для Украины

Зеленский назвал, что станет настоящими гарантиями безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе / Фото: Associated Press

По словам президента, пока что на встречах в Брюсселе не было принято никаких решений о гарантиях безопасности для Украины.

Настоящей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО. Однако на этом пути государство стремится иметь и другие гарантии безопасности – и от ЕС, и от США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе 19 декабря.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сказал, что Украине не будет достаточно гарантий безопасности только со стороны Европы.

"Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. И это невозможно будет обсуждать только с европейскими лидерами. Потому что для нас настоящие гарантии, в любом случае, – сегодняшние или будущие, – это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", – высказался Зеленский.

Он акцентировал, что "на пути в НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности какие-то, пока мы не в НАТО".

"И вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно и с США, и с Европой. Это не значит, что между ними должно быть какое-то недоразумение", – отметил президент.

Он также сказал, что для Украины очень важно поднимать эти вопросы – вопросы контингента, оружия, ПВО, дальнобойности.

"Есть вещи, которые нужно поднимать с Европой. Есть вещи, которые нужно поднимать с США. Но все равно все эти гарантии будут общими, потому что это наши главные союзники", – отметил глава государства.

Он сообщил, что обсуждал эти вещи на встрече с лидерами в Брюсселе 18 декабря.

"Мы обсуждаем и пока никакие решения не могут быть приняты, потому что для нас очень важны, прежде всего, США и Европейский Союз", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что пока не было принято никаких решений о гарантиях безопасности.

Напомним, 18 декабря в Брюсселе Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Главными темами разговора стали укрепление ПВО "и надежность мира, который мы все вместе приближаем".

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