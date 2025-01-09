Зеленский назвал действия, демонстрирующие слабость "фюрера" Путина

Ни Москва, ни Пхеньян не ценят свой народ.

Сотрудничество агрессорки России и Северной Кореи демонстрирует слабость российского "фюрера" Владимира Путина. Кроме того, Пхеньян изучает современную войну на примере РФ.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании в формате "Рамштайн".

Ни один правитель в Москве никогда не опустился бы попрошайничать в Пхеньяне, если не столкнется с критическими проблемами. Мы должны продолжать давление на Россию. Это то, что гарантирует, что наши солдаты получат необходимое оружие. Вот для чего санкции. Я прошу всех наших партнеров. — особенно США и ЕС – усилить жар в энергетическом секторе России", — сказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что российский и северокорейский режимы "не ценят свой народ, они его теряют"

"Но Пхеньян получает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно, там, в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Зеленский.

Как сообщало издание Forbes, армии Путина и Ким Чен Ина понесут космические потери на Курщине. Недавно только у одного села Махновка они потеряли в батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и русскими десантниками.

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