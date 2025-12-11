Зеленский назвал два условия для выборов в военное время

Выборы во время войны: / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский прокомментировал требование Дональда Трампа провести выборы в Украине.

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ в четверг, 11 декабря.

По словам Зеленского, западные партнеры говорят о необходимости выборов публично не в первый раз.

Реклама

«Я не хочу, чтобы была у Украины какая-то слабая позиция, чтобы кто-то мог использовать отсутствие выборов как какой-то аргумент против Украины. Поэтому я реагирую на то, что говорят партнеры. Сказал президент США, что все хотят закончить войну и что не может так быть, что украинцы будут растягивать этот момент из-за якобы содержания за ту или иную должность. И потому я, безусловно, за выборы», — отметил он.

По мнению президента, самое главное, чтобы выборы пришли легитимно.

«Если можно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать», — заверил он.

Зеленский уточнил, что он попросил народных депутатов Украины подготовить подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения, чтобы ни у кого не возникло мнений, что его заявления о выборах — только медийный сигнал.

Реклама

«Сегодня важно закончить войну и важно ее закончить в сильной позиции для Украины. Был сигнал от Соединенных Штатов по выборам — я отреагировал и готов к этому. Есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство. Поэтому моя просьба и к ключевым партнерам Украины, и к украинским парламентам — покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи», — подытожил глава государства.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». Впоследствии он повторил свое заявление и добавил, что вопрос выборов вроде бы один из самых обсуждаемых среди граждан Украины.