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Зеленский назвал две страны, которые будут представлять Европу на мирных переговорах
Решение о представительстве Европы за столом переговоров было принято на саммите в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах о мире в Украине Европу будут представлять Франция и Великобритания.
Об этом он сказал по итогам саммита «коалиции решительных» в Париже 27 марта.
«Мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Британия — Стармер и Макрон», — сказал украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что это важно.
«Это четкая позиция, и мы хотели бы послать этот сигнал», — сказал он, добавив, что США «несомненно» его услышат.
Напомним, президент Зеленский также заявил, что решения, принимаемые сейчас США, могут повлиять на окончание войны.