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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский назвал две страны, которые будут представлять Европу на мирных переговорах

Решение о представительстве Европы за столом переговоров было принято на саммите в Париже.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
владимир зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах о мире в Украине Европу будут представлять Франция и Великобритания.

Об этом он сказал по итогам саммита «коалиции решительных» в Париже 27 марта.

«Мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Британия — Стармер и Макрон», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что это важно.

«Это четкая позиция, и мы хотели бы послать этот сигнал», — сказал он, добавив, что США «несомненно» его услышат.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что решения, принимаемые сейчас США, могут повлиять на окончание войны.

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