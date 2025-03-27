Зеленский назвал две страны, которые будут представлять Европу на мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах о мире в Украине Европу будут представлять Франция и Великобритания.

Об этом он сказал по итогам саммита «коалиции решительных» в Париже 27 марта.

«Мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Британия — Стармер и Макрон», — сказал украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что это важно.

«Это четкая позиция, и мы хотели бы послать этот сигнал», — сказал он, добавив, что США «несомненно» его услышат.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что решения, принимаемые сейчас США, могут повлиять на окончание войны.