Зеленский назвал единственное условие для переговоров с Кремлем

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственное условие для переговоров с Кремлем – это полное освобождение от оккупантов временно захваченных территорий.

Об этом украинский лидер сказал в интервью BBC.

Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на заморозку войны с Российской Федерацией.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт. Потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", — отметил глава государства.

Отвечая на вопрос о заключительной стадии войны, глава государства отметил, что Украине необходимы победы на поле боя, поскольку Киев не сядет за стол переговоров с Кремлем "кто бы ни был президентом в России", если враг останется на нашей территории.

Переговоры Киева и Москвы

Украинский лидер неоднократно заявлял, что не намерен вести переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Зеленский отмечает, что война закончится не за счет Украины.

Между тем, в Кремле утверждают, что якобы Путин готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых для России целей, чтобы избежать продолжения войны против Украины.

К переговорам призывают разные политические лидеры. В частности, так называемая "миротворческая миссия" делегации стран Африки, на днях посещавших Киев и РФ. Они отмечают, что "этот конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатическими средствами".

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