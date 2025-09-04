Зеленский назвал единственное условие, при котором Кремль согласится на мирный договор

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Российская Федерация не заинтересована в заключении мирного договора. Кремль может согласиться с ним только после серьезного военного поражения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point.

"Она (Россия - Ред) этого не хочет — это очевидно. Мы все должны осознавать ее цели, тем более что у Путина сейчас в достаточно комфортной ситуации. У него есть абсолютная власть… Он удерживает свою жизнь, цепляясь за власть. Он не обращает внимания на экономику. Конечно, ресурсы у него есть”, - выразился украинский лидер.

По его словам, в настоящее время международного давления на Россию пока недостаточно. И не только потому, что "санкции обходят".

"Некоторые наши партнеры заявляют, что хотят бороться с агрессором, а затем мы видим их в Китае. Они обнимаются, давят руки, даже если эти руки в крови. Именно поэтому Путин не испытывает серьезной угрозы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки принесут не мир, а будут побуждать Россию к новой волне агрессии. В случае утери Донбасса под угрозой окажутся города Харьков и Днепр. Свои мнения украинский лидер объяснил тем, что именно так произошло в 2014-м, когда РФ захватила Крым, а уже потом использовала аннексированный полуостров как плацдарм для наступления на юге Украины.

Заметим, глава МИД РФ Сергей Лавров цинично заявил, что Москва считает приоритетным «урегулирование украинского кризиса мирным путем». Кроме того, добавил он, Кремль якобы ожидает продолжения мирных переговоров с Киевом.

