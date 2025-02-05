Зеленский назвал единственную цель Путина в отношении Украины

Россия не хочет мира, единственная цель ее президента Владимира Путина – чтобы Украина перестала существовать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский акцентировал, что, несмотря на свои потери, Россия не готова закончить войну.

"Они не хотят мира. В следующий раз они будут заявлять, что готовы к прямым переговорам с президентом Трампом, они скажут, что Украина не нужна, что это глобальная война между Россией и НАТО, и что они будут вести переговоры только с США. Но это лишь очередной повод, чтобы продолжить войну. Единственная цель Путина — чтобы Украина перестала существовать", – подчеркнул президент.

К слову, по мнению Зеленского, Путин поймет, что должен прекратить войну, когда ему это четко объяснят. Для этого большим государствам достаточно "продемонстрировать политическую свободу и экономические шаги".