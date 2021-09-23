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Зеленский назвал "единственный путь" для олигархов после принятия законопроекта Радой

Зеленский назвал "единственный путь" для олигархов после принятия законопроекта Радой

Офис Президента Украины

Зеленский заявил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, принятый Верховной Радой законопроект №5599, более известный как закон об олигархах. По словам главы государства, этот закон дает Украине исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать — никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010 -х годах, ни тем более сейчас", — написал Зеленский.

Также президент отметил, что этот документ не нравится многим политикам. И уточнил, что несмотря на давление на депутатов, интриги и даже шантаж, закон принят. Зеленский также поблагодарил нардепов, которые поддержали этот закон.

"Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством ... Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом", — подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, как государство планирует бороться с олигархами.

Подробно, кого назовут олигархами и как будут бороться с ними, читайте здесь.

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