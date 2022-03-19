Зеленский назвал "единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок"

Зеленский назвал "единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок"

Президент Украины подчеркнул, что пора встречаться с Путиным.

Президент Владимир Зеленский отметил, что "содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок".

Также читайте Зеленский и Джонсон обсудили усиление антивоенной коалиции

Об этом Зеленский сказал в ночном видеообращении 19 марта.

"Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", — отметил президент Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.