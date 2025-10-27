ТСН в социальных сетях

Зеленский назвал единственный способ остановить Путина

Президент считает, что диктатор понимает только позицию силы.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Остановить разговорами президента России Владимира Путина не получится — нужны давление и оружие, чтобы наносить удары по территории РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Axios.

«Мы говорим не только о „Томагавках“. В США много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным — это только через давление», — сказал Зеленский.

Зеленский во время разговора сказал Трампу о том, что Украине даже не нужно будет сразу же применять ракеты. Ведь если Путин осознает, что отказ от переговоров чреват проблемами с энергетическими объектами России, то он согласится на переговоры.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после их третьей встречи в Вашингтоне.

Американский лидер прямо заявил Зеленскому — Украина пока не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России.

