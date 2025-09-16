Зеленский назвал единственный способ закончить войну: что это

Президент Украины Владимир Зеленский

Единственный способ прекратить боевые действия в Украине — представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности со стороны США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.

По его словам, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

«Я очень надеюсь, что он (Стармер — ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

«Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — заявил Зеленский.

Кроме того, он считает, что Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку «в США их достаточно».

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что обеспечить безопасность Украине уже готовы 26 стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». При этом американский лидер подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь она расположена рядом с Украиной.