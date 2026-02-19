Зеленский назвал главное препятствие к миру: подробности

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Во время мирных переговоров в Женеве 17-18 февраля Украина и Россия продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических, что касается Донбасса. Впрочем, у Кива и Москвы в этом отношении разная позиция.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, по военному направлению стороны ближе к тому, что будет существовать документ, в котором будут прописаны детали того, как можно или как необходимо осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня.

«По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции даже в трехстороннем формате. У нас три разных точки зрения по вопросу территорий», — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что в 2025 году во время мирных переговоров в Саудовской Аравии США предложили прекратить огонь, остановиться на линии разграничения и решать территориальный вопрос исключительно по дипломатическому пути. Однако сейчас стороны «немного вышли из этой позиции».

"Мы ответили: "Слушайте, мы придерживаемся той же американской позиции, которая была предложена в Саудовской Аравии... Поэтому моя позиция — я хочу поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог. Но это не значит, что я приму все", — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас РФ предлагает Киеву самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война вроде бы закончится. Однако Украина не может пойти на это, как юридически признать территории российскими. По его словам, решение остановиться там, где мы находимся — это уже большой компромисс.

«Просто так отдать ее (территорию – Ред.) добровольно? Я не могу поддержать такую идею. Думаю, что даже при очень тяжелых обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины», – сказал президент.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужны сильные гарантии безопасности. В частности от США, а также присутствие представителей Европы в Украине, а также украинская армия в размере 800 тысяч. Впрочем, даже в этих условиях, считает он, «никто не может дать нам слово, что Путин не придет снова».

«И один из очень важных моментов – линии обороны. Поэтому когда мы говорим о безопасности, когда мы говорим о Донбассе, о Донецкой области, я также думаю как президент о линиях обороны, которые там очень сильны», — подытожил Зеленский.

Переговоры в Женеве

17-18 февраля в швейцарской Женеве прошли переговоры с Россией. Глава Офиса президента и участник делегации Кирилл Буданов назвал их непростыми. В то же время другие детали не сообщил.

В то же время Владимир Зеленский назвал наиболее спорные вопросы. По его словам, речь идет о статусе оккупированных Россией территорий на востоке Украины и будущем ЗАЭС, которое остается под контролем Москвы. В отношении этих пунктов не было достигнуто соглашение, добавил он.

The New York Times также сообщило, что за кулисами переговорщики пытаются найти компромисс в отношении одного из самых больших препятствий на пути к мирному соглашению. Ведь Россия требует от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области как условие прекращения войны.