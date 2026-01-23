Зеленский назвал главное условие пакета восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость полной прозрачности в вопросах формирования и использования средств на восстановление страны. По его словам, четкие условия финансирования станут фундаментом, на котором будет строиться обновленное государство.

Об этом глава государства сказал журналистам, комментируя стратегию пакета обновления Украины.

Зеленский подчеркнул, что вопросы происхождения средств и механизмы их распределения не могут быть размыты. Прозрачность процессов критически важна как для действующего правительства, так и для будущих лидеров страны.

«На этом фундаменте будет восстанавливаться Украина. Это очень важно. Наша команда и следующая команда должны понимать, откуда будут идти деньги и на что Украина реально может рассчитывать», — отметил президент.

Напомним, одним из главных потенциальных источников пакета обновления Украина называет замороженные российские активы. В настоящее время страны G7 и ЕС разрабатывают юридические механизмы передачи Украине доходов от этих активов как первого шага к масштабному восстановлению.