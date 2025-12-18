ТСН в социальных сетях

Политика
269
1 мин

Зеленский назвал главное условие выборов в Украине

Для проведения выборов в Украине необходимо прекращение огня и соответствующий законопроект.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Выборы в Раду и местные выборы сейчас не рассматриваются, по голосованию в «Дії» консенсуса нет. Для проведения выборов также необходимо сотрудничество народных депутатов Украины по изменению законов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопрос журналистов.

«Законопроекта о выборах пока нет, но все сигналы депутатам переданы», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico, опубликованном 9 декабря, призвал Украину провести президентские выборы и не исключил, что Зеленский получит в них победу.

Президент Украины в ответ заявил о готовности провести выборы во время войны, но подчеркнул, что остаются нерешенные вопросы безопасности, голосования военных и законодательная основа для легитимности выборов.

