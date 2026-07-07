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Зеленский назвал главную причину, почему Украина должна быть в НАТО
Владимир Зеленский назвал причину, по которой Украину нельзя оставлять вне НАТО.
Украина должна войти в состав НАТО, поскольку ее боевой опыт и оборонные возможности укрепят систему коллективной безопасности союзников. Оставлять государство вне евроатлантического блока после того, как его армия доказала свою эффективность в современной войне, является нелогичным шагом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО в Анкаре.
Преимущество Украины над РФ на фронте — что заявил Зеленский
Зеленский подчеркнул, что украинским силам уже удалось изменить стратегическую ситуацию на поле боя, в частности в вопросе способностей наносить удары по объектам на территории страны-агрессора.
«Россия долго верила, что имеет территориальное преимущество, что ее глубокий тыл недостижим. Мы их достали», — отметил Владимир Зеленский.
Саммит НАТО в Анкаре — последние новости
Напомним, 7 июля в Анкаре стартовал саммит НАТО. В столицу Турции съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.
Также Владимир Зеленский отметил, что впереди важная работа в Анкаре, где Украина ожидает сильный и результативный саммит НАТО. По его словам, сейчас необходимы решения, которые обеспечат большую защиту граждан, расширят оборонные возможности и укрепят взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой.
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции.